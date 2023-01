Cadena perpetua y castración química: ¿efectivas para reducir abusos a niños?

El presidente Duque y otros sectores políticos volvieron a poner el tema sobre la mesa. Pero expertos creen que el problema es mucho más complejo de solucionar.

Sin lugar a dudas, uno de los proyectos de ley que será clave en la próxima legislatura del Congreso es el que busca castigar a los abusadores de niños con la castración química.

El tema es una enorme importancia, por lo que Noticias Caracol consultó a expertos sobre este tratamiento que es utilizado en países como Estados Unidos y Rusia.

"Lo que llaman la castración química es disminuir la producción de testosterona con una droga, suprimiendo la producción de los testículos", dice el urólogo Hernán Aponte.

El médico considera que este tratamiento, en caso de utilizarse para abusadores, tendría un costo elevado y no acaba por completo el deseo sexual en todos los violadores.

"El 92% de los pacientes disminuye su deseo sexual, pero el 8% de los pacientes mantiene su actividad sexual, a pesar de que tiene su testosterona normal", agrega.

Juanita Tuesta, psiquiatra de niños del hospital San José, asegura que a diario recibe hasta 5 pequeños con signos de abuso sexual. La doctora cree que esta iniciativa no acabará con el problema.

"Es una posición bastante reduccionista, porque esos comportamientos son producto de una serie de factores que hacen que la conducta del individuo sea así. Es decir que una persona que es capaz de lesionar un niño es una persona que muy seguramente tiene un diagnóstico conocido como trastorno sociopático", dice Tuesta.

Para la psicóloga Liliana Moreno, la pederastia es uno de los trastornos más difíciles de tratar.

"La amenaza de castigo no es una razón suficiente para que una persona con estos trastornos deje este tipo de comportamientos, los pederastas saben que lo que está haciendo está mal y que socialmente van a ser castigados", indica.

El proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate en la comisión primera de la Cámara y se espera que después del 20 de julio pase a segundo debate en plenaria de esa misma corporación.

