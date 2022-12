Cae el hombre señalado de lanzar rockets en posesión de Uribe

‘Rayo' fue detenido en Castillo, Meta, y era el principal cabecilla de la compañía de explosivos de las FARC, agregaron autoridades.

Según informó la Policía a través de un comunicado, el subversivo "es considerado uno de los hombres más arriesgados en la ejecución de acciones terroristas, entre las que se cuenta el ataque al Palacio de Nariño el siete de agosto de 2002, mientras se llevaba a cabo la posesión del entonces electo presidente Álvaro Uribe Vélez".

Era buscado por los delitos de terrorismo, homicidio en persona protegida, lesiones personales agravadas, homicidio con fines terroristas, secuestro extorsivo, extorsión, concierto para delinquir y rebelión.

Precisa que es hermano de alias ‘César', cabecilla del frente primero de las FARC, capturado en la operación Jaque, en la que fue liberada la excandidata presidencial Íngrid Betancourt junto con once policías y militares, además de tres ciudadanos norteamericanos, en el mes de junio del 2008.

‘Rayo' también aparece en los archivos de la operación Sodoma, que señalan que "Dionisio era el comandante e instructor de la compañía que estamos preparando para acciones en carreteras, pueblos, zonas suburbanas y ciudades, sabe de un proyecto con ‘Óscar' para darle al del poncho, el daño que hace es grande, si no se va estos días lo escucharán otros mandos y analizaremos sus inquietudes, quiéralo o no el hermano traicionó y cada uno responde por sus actos".

Al momento de su captura, el guerrillero se movilizaba en una camioneta todoterreno de alta gama color gris.

La Policía precisó que al parecer se dirigía hacia Bogotá para un tratamiento por un dolor lumbar que lo aqueja.