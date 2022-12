Caída de avión de Avianca pudo ser por fallas mecánicas y no un atentado

Una reveladora investigación trae hoy el diario El Espectador.

Se trata de la caída del avión de Avianca, que se precipitó a tierra hace 27 años y que dejó 107 personas muertas.

La precipitación del aparato, establece una investigación, pudo deberse a una falla mecánica y no a un atentado del ‘Cartel de Medellín’, como siempre se dijo.

La primera versión sobre las razones de la explosión en el aire del vuelo 203 de Avianca, el 27 de noviembre de 1989, apuntaba a que Pablo Escobar ordenó ponerle una bomba a la aeronave porque allí viajaría el entonces precandidato presidencial César Gaviria, heredero de la lucha contra el narcotráfico por la que los mafiosos también asesinaron Luis Carlos Galán.

Sin embargo, al confrontar testimonios, documentos y análisis científicos de los mismos autores de la investigación original hay muchas piezas que no encajan:

Fidel Cano, director de El Espectador, dijo que “al juntar las nuevas piezas de la investigación, contrastada con autoridades de Estados Unidos y de Colombia, se abre la posibilidad de que el siniestro, que costó la vida de 107 personas, se haya debido a una falla mecánica del avión”.

La versión del atentado tambalea y eso no es lo peor.

Según Cano, “no se trata de lavar la imagen de los mafiosos, que sin lugar a dudas le hicieron demasiado daño al país con el ilícito negocio y con la guerra desatada para controlarlo. De hecho, El Espectador ha sido protagonista de primer orden tanto en la denuncia de dicho flagelo como a la hora de sufrir las consecuencias de la violencia de los narcos, pero la investigación periodística demuestra que, por lo menos en el caso del avión de Avianca, los hechos no ocurrieron como nos lo cuenta la historia oficial. No en vano hasta en el FBI cuestionan las graves fallas de la presurosa investigación con la que esa entidad se apuró a culpar a Escobar”.

Es decir, el investigador estadounidense que le vendió al mundo la tesis del bombazo de la mafia resultó procesado por fraude en casos sobre siniestros aéreos, entre ellos el del avión de Avianca.