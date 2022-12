Caimán causó pánico en playa de Buritacá, en cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta

El reptil hembra mide más de dos metros de largo. La Policía Ambiental lo regresó a su hábitat.

"Las autoridades ambientales del Magdalena logran la ubicación de este caimán de especie aguja. Lo llevamos a un sitio más seguro, es decir, a su hábitat con el fin de evitar algún incidente en esta zona de bañistas", aseguró el coronel Gustavo Verdugo, comandante Policía de Santa Marta.

Los turistas se llevaron un susto por el tamaño del reptil.

"Mucho miedo, porque es un animal que uno no conoce, entonces no sabemos cómo podría reaccionar y por eso hay que estar alerta", afirmó Laura Mojica, bañista.

Según la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), estos animales están en peligro de extinción y su entorno natural son los ríos y parte del mar cercano a la Sierra Nevada.

“Para nosotros no es extraño encontrar estos animales en esa zona, nosotros somos los que hemos invadido su territorio. Le pedimos a la comunidad mucha prudencia, estos animales normalmente no se dejan ver por los humanos (…) en el caso de esta hembra, encontramos que ya no le tenía miedo a los humanos" aseguró Alfredo Martínez, subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag.

El caimán fue regresado a la Ciénaga donde permanece en la parte alta del macizo montañoso. Autoridades piden no matar ni agredir a los reptiles.

