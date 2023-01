“Calculó que yo levantara la cara y me disparó”: hablan heridos por disturbios en frontera

Un joven de 19 años recibió un tiro que le rozó el corazón y un hombre de 37 años perdió un ojo al ser impactado con un perdigón.

Ambos son atendidos en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, a donde llegaron algunos de los heridos por los disturbios del sábado durante el fallido intento por ingresar ayuda humanitaria a Venezuela.

Andrés Rodríguez dice que fue atacado por colectivos del régimen de Nicolás Maduro en territorio venezolano, en el puente Simón Bolívar.

El tiro lo impactó por la espalda y salió por el pecho, cerca del corazón.

“Me veo sangrando y arranco a correr por el lado de Migración Colombia y, a punto de caerme, me agarraron los compañeros y me llevaron a protección civil”, relató.

Jan Carlos Romero, de 37 años, contó que perdió el ojo izquierdo en el puente de La Unión.

Afirmó que intentaba ayudar a un compañero caído y un policía venezolano “calculó que yo levantara la cara y me disparó y me acertó en la cara”.

