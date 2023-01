Caldas es el departamento a donde menos venezolanos han migrado

Residen alrededor de 2.500 pero más del 50% no cuenta con el permiso especial de permanencia, por lo que no pueden acceder o salud o encontrar un empleo formal.

"Vienen llegando diario personas que no tienen sino no más la cédula", reconoce Anahy Breisse, migrante venezolana.

Angelis Figueroa, otra extranjera, llegó a Manizales porque le "dijeron que había mejor oportunidad de trabajo, más oferta de trabajo, pero me encuentro con que no es así y la mejor forma de buscar algo de dinero es trabajando de esta manera (informal) porque aquí no nos dan trabajo por el permiso ese que no hemos podido sacar".

En Caldas hay industrias de alimentos, de generación de energía y de electrodomésticos y la oferta laboral es para 455 mil habitantes, pero el nivel de desempleo es del 9,23%, con 42 mil desocupados.