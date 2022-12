Caleños creen que transporte público ha empeorado y no ven en el MIO la solución

Al ser preguntados sobre los aspectos que han mejorado o empeorado en la capital vallecaucana, un 84% cuestionó el funcionamiento del transporte público, reveló el sondeo de Bienestar Público que realizó la firma a 400 personas entre el primero y 11 de noviembre de este año.

Los ciudadanos también consideraron que la inseguridad ha desmejorado en la ciudad (80%), problema que preocupa a un 50% de la población.

Publicidad

Estos son otros resultados que arrojó la encuesta:

Bienestar

El 69% de los caleños considera próspero su nivel de vida actual y sus expectativas para los próximos 5 años. Asimismo, un 48% dijo sentirse a gusto con lo que hace cada día, frente a un 45% que dice que lucha por lo que hace.

No obstante, un 45% manifestó no tener suficiente dinero para hacer todo lo que desea, frente a un 21%, y un 44% no cree que el lugar donde vive sea el perfecto, frente a un 17%.

Publicidad

Alcaldes

El primer mandatario de la ciudad, Rodrigo Guerrero, se rajó en su gestión, según la encuesta, pues un 62% desaprueba su desempeño mientras que un 22% lo aprueba.

Publicidad

De los consultados, un 58% cree que las cosas en Cali han empeorado, comparado con un 26%, y un 50% afirma que la inseguridad es el principal problema de la ciudad, seguido por transporte público (19%), violencia (9%), desempleo (8%) y pobreza y corrupción (2%).

Ciudad

Un 87% de los consultados manifestó que en aspectos relacionados con la seguridad en Cali, el consumo de drogas ha empeorado, así como los robos (84%), los asesinatos y combos de barrio (82%) y las extorsiones (71%).

Sin embargo, solo un 13% dijo haber sido víctima de robo de dinero o propiedades frente a un 87%, un 4% fue extorsionado frente a un 96% y un 33% tiene un familiar o amigo asesinado frente al 67%.

Publicidad

Sobre movilidad, un 79% no cree que se deba acabar con los buses tradicionales y dar paso al MIO en toda Cali, mientras que un 18% se mostró de acuerdo con esta posibilidad.

En cuanto a la crisis en el sistema de salud, un 65% considera que esta se debe a un problema de desorden administrativo y un 32% a la falta de inyección de recursos económicos por parte del Estado.

Publicidad

Intención de voto

Si las elecciones para Alcalde de Cali fueran mañana y Angelino Garzón fuera uno de los candidatos, este ganaría con el 45% de los votos, reveló la encuesta. Un 86% afirmó tener una opinión favorable del exvicepresidente.

Lo seguirían Luz Elena Azcárate y Wilson Arias (5%) y Michel Maya (2%).

Consulte aquí la encuesta completa de Gallup