Cali, presente en el Mobile World Congress 2015

Por primera vez, Colombia hace presencia en el Mobile World Congress, donde un grupo sólido de empresarios y emprendedores ofrecen sus productos, servicios TI y aplicaciones con sello nacional.

Catorce empresas TI, dos de ellas de Cali y seleccionadas por el Ministerio TIC junto con Procolombia, representan la industria colombiana en el evento que congrega en Barcelona entre el 2 y el 5 de marzo a inversionistas y multinacionales de 200 países

"Con este grupo de empresarios se dibuja un futuro promisorio para la industria de software nacional. Estamos llevando gente que tiene con qué competir en mercados internacionales y a la que el Gobierno Nacional ha acompañado de alguna manera a través de programas como FITI (Fomento a la Industria TI) del MinTIC, ProColombia e Innpulsa", afirmó el ministro TIC, Diego Molano Vega.

El MinTIC y ProColombia han impulsado en los últimos cuatro años procesos de actualización, certificación en el uso de programas y el desarrollo de software a 316 compañías TI, con lo cual la industria del país ha adquirido reconocimiento internacional, además de registrar ventas por $5,9 billones en 2013, 3,3 billones más que en el 2010.

Actualmente, Colombia cuenta con 1.800 empresas de Tecnologías de la Información que desarrollan o prestan servicios de software, pero la meta del MinTIC para 2018 es llegar a 3.600.

"Hasta ahora, 31 empresas del sector cuentan con la Marca TI (sello que identifica a las empresas colombianas que cumplen requisitos de excelencia, modelos de calidad y exportación) que también busca dar a conocer a Colombia como destino propicio para generar negocios y conocer el potencial empresarial del país", concluyó el Ministro.





Estas son las empresas colombianas en el MWC