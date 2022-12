Calle del terror: banda Viernes 13 inducía a menores de edad a consumir drogas

Los atracos en la zona por parte de la banda Viernes 13 se repiten a diario, pero tal día como un domingo, a plena luz del día se ve a alias Chinga correr hasta donde están sus cómplices y con una seña les pide un arma; uno de sus compinches sale del escondite y le lanza una navaja.

Alias Chinga continúa su camino, se detiene en la llamada “calle del terror”, baja y les indica a los otros ladrones que empiecen a subir despacio porque ya se acercan sus nuevas víctimas.

El grupo de asaltantes aparece en la Avendida Circunvalación, esperan que una pareja se acerque, “Chinga” saca de la cintura su puñal y luego se lo lleva a la fuerza para quitarle al muchacho, en tres segundos, un canguro, una cadena y el celular.

Con lo hurtado, los raponeros se vuelven a encontrar en la casa abandonada.

Horas después, la cámara graba a la misma banda Viernes 13 atracando a dos ciudadanos. Mientras uno de ellos le quita la maleta, otro esculca los bolsillos. Otro se encarga de arrebatarle la cartera a una joven.

Los cinco corren hacia su guarida, conocida como “el hueco”, para repartirse lo robado.

La cámara también graba a otros menores de edad, encargados por las bandas de tirar piedra a los carros que pasan por el sitio, para que se detengan y así atracar a los ocupantes. (Vea también: Con perros y niños: así entrenaban bandas de Los Guacharacos y Viernes 13 )

Luego, de al menos 10 atracos diarios, los jefes de las bandas y sus secuaces enseñan a niños a consumir droga. Hacen una pausa y el jefe de Viernes 13 consume alucinógenos y le enseña a un joven de 14 años a hacer lo mismo; esto, al frente de un pequeño de 10 años.

Asimismo, alias ‘el Gordo’, jefe de los guacharacos, se reúne a beber cerveza con sus hombres, entre ellos también varios niños que no superan los 15 años.

Incluso, uno de ellos es el encargado de vigilar con su revólver, guardado en un maletín, que la banda Viernes 13 no pase la frontera. Por eso les hace señas amenazantes.

Amenazas que no intranquilizan a los integrantes de Viernes 13, que con licor y drogas, celebran atracos.

En esta oportunidad, como aseguran los agentes de la Sijín, se encuentran para celebrar un millonario golpe en un parqueadero del barrio Las Aguas, centro de Bogotá.

Varios de ellos están en alto estado de embriaguez, otros salen y, con pistola en mano, planean el siguiente asalto.

La Policía de Bogotá publicó el pasado 11 de marzo los integrantes de estas bandas que han sido desmanteladas.

Con la captura de estas bandas 'Los Panguanos' y 'Guacharacos' ponemos fin a un actuar delincuencial. #BogotáSegura pic.twitter.com/oPsNLmkvYG — BG. Oscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) March 11, 2015