Cámara de Representantes aprobó acusación contra magistrado Gustavo Malo

Por 82 votos a favor y 2 en contra, los congresistas aceptaron los argumentos del representante investigador. El proceso pasa ahora al Senado.

Gustavo Malo ya había sido suspendido por la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el jurista se viera envuelto en el caso de corrupción conocido como el Cartel de la Toga.

"Llevaremos el acervo probatorio, que hemos hoy presentado ante la plenaria, que ha sido fuerte, sólido y que ha permitido concluir que al interior de la Corte Suprema de Justicia el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández participó en una organización criminal que engavetaba procesos a cambio de altas sumas de dinero, en un caso 2.000 millones de pesos y en el otro 600 millones", aseguró Edward Rodríguez, representante investigador.

Vea la entrevista con Gustavo Malo en exclusica con Noticias Caracol:

“Siempre me he declarado inocente y por eso no he renunciado”:...