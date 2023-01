Cámara de Representantes levantó votación a reforma tributaria por supuesta falta de cuórum

La suspensión la hizo María José Pizarro, congresista por la Lista de la Decencia, cuando se habían aprobado 135 de los 152 artículos.

Según la representante, a las 11:05 a.m. “no había quorum decisorio, no estaban los ministros ni los delegados del gobierno para iniciar el debate de este proyecto de ley”.

Además, explicó el porqué de dicha determinación: “como segunda vicepresidenta, en ese momento estaba de presidente de la sesión, y la bancada de la oposición tomó la decisión de levantar”.

Después de varios gritos dentro del recinto, apareció el representante Carlos Cuenca, presidente de la cámara baja, y apeló el levantamiento de la plenaria.

“Lamento que personas de la oposición hayan saboteado la sesión. Yo legalmente creo que no había problema para seguir avanzando”, indicó.

Este movimiento fue tildado por muchos como una “jugadita” de la oposición para intentar tumbar la reforma tributaria. Otros comentaron que es un mensaje para el gobierno y para los mismos representantes sobre un proyecto de vital importancia.

Por su parte, senador el senador Roy Barreras del Partido de la U opinó que “lo que tenían que hacer era citar para mañana y votar viernes y sábado, pero por no venir a trabajar el sábado, perezosos que son en la bancada de gobierno, decidieron hacer la sesión hoy mismo con lo que viciaron la reforma.”

Se espera que la Cámara de Representantes anuncie de nuevo el proyecto este jueves y siga su votación el próximo viernes para lograr la conciliación el lunes 23 de diciembre.