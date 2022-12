Cámara robótica en juicio del caso Colmenares causa molestia

Un dispositivo electrónico de grabación de última tecnología llamó fuertemente la atención de los asistentes a la más reciente audiencia judicial por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá.

La cámara robótica y un sofisticado equipo de producción de una empresa privada, causaron molestia por parte de la familia del occiso. El disgusto de Luis Colmenares padre fue evidente, al punto que expresó su desacuerdo a la juez del caso.

"Con todo respeto, le tengo que expresar que me he sentido intimidado desde el mismo momento en que llegué a esta sala, porque esas cámaras no han hecho más que hacernos seguimientos a mi esposa y a mí", expresó el padre del joven muerto en misteriosas circunstancias el 31 de octubre de 2011, en el norte de la capital colombiana. (Vea también: El de Colmenares fue un crimen pasional y Carlos Cárdenas es culpable: Fiscalía)

Los elementos fueron instalados en el despacho judicial a petición de la defensa de las acusadas, Laura Moreno y Jessy Quintero, explicó la jueza del caso, Paula Astrid Jiménez.

"Por medio de un memorial solicitó permiso para unas cámaras robóticas. Yo no sé muy bien que es robótico, pero me imagino que son estas cámaras que registran todo. El despacho no le ve ningún problema a que ellos registren la actuación", sostuvo la magistrada.

Luego, la audiencia transcurrió normalmente y las dos partes continuaron discutiendo las pruebas mientras se inicia el interrogatorio a los primeros testigos. (Entérese de más: Fiscalía y defensa confrontarán exhumaciones en caso Colmenares)