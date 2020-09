Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un ladrón le dispara a quemarropa a un policía

La reapertura económica de diferentes sectores ha traído consigo un aumento considerable en todas las modalidades de hurto. Uno de los casos más impactantes ocurrió en un local de giros ubicado en de Pasto. Allí, un delincuente que entró a robar le disparó a quemarropa a un policía. Todo quedó en video.

Los hechos sucedieron cuando un asaltante de nacionalidad extranjera ingresó armado hasta el sitio. Dos uniformados que estaban en la zona se dirigieron al lugar al ver la sospechosa actitud del delincuente.

El patrullero Luis Arciniegas contó cómo se percataron él y su compañero de la anómala situación.

“Vimos que la cortina estaba medio cerrada, entonces mi compañero la abrió y el victimario desenfunda el arma y se la apunta a la cabeza. En ese momento yo saco mi arma y trato de disparar pero se atascó. Entonces el ladrón accionó su pistola contra mí y me disparó a 4 metros”, relató el uniformado.

Milagrosamente, el proyectil impactó en el chaleco antibalas del patrullero Arciniegas, hecho que le salvó la vida.

“Le doy muchas gracias a Dios. Si no hubiera sido por el chaleco no estaría contando esto. Dios me dio otra oportunidad”, narró el sobreviviente.

Y es que el hurto en todas sus modalidades ha presentado un vertiginoso incremento en Pasto. Esto se dio después de que se anunciara la reapertura económica de varios sectores, así lo confirmó el coronel Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de la capital de Nariño.

“Esto es una muestra de que la actividad criminal pretende hacer su accionar aprovechando que hay más gente en la calle y la reapertura económica. Estamos trabajando para evitar la delincuencia”, expuso el comandante.

Para evitar situaciones como la que le ocurrió al uniformado Arciniegas, la Policía de Pasto reforzó los patrullajes en las calles de la ciudad. Además, invitó a la ciudadanía a permanecer alerta ante hechos delictivos.