Luto en la TV colombiana: camarógrafo de RCN murió por culpa del coronavirus

Ha sido un dia muy duro para quienes trabajamos en @noticiasrcn ante la muerte de nuestro compañero Argemiro Hernández. Siempre jovial, alegre y dispuesto a dar lo mejor para que cada emisión saliera impecable. La pandemia se nos lleva a un ser humano maravilloso, será difícil volver al estudio y saber que no nos encontraremos para darnos ese fuerte abrazo con el que siempre nos saludabamos. Gracias por todo y que Dios te tenga en su gloria. DEP.