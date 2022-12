Cambio Radical denuncia supuesto veto de las FARC al senador Germán Varón

Según esta colectividad, buscan impedir que uno de sus senadores sea ponente de la ley estatutaria de justicia especial. Gobierno respondió a estos señalamientos.

“Eso no es cierto, las FARC no le han pedido nada al Gobierno y el Gobierno no aceptaría que se pretendiera vetar a un senador de la República (...) las decisiones sobre los ponentes las toma la mesa directiva de cada una de las comisiones del Congreso”, aseguró Guillermo Rivera, ministro del Interior.

Sin embargo, Jorge Enrique Vélez afirmó que no es la primera vez que sucede esto.

El proyecto de ley estatutaria es fundamental para la implementación de lo acordado en La Habana.