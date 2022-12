Cambio Radical insiste en no apoyar la JEP aunque eso le cueste salir de la Unidad Nacional

El divorcio es inminente y ha desatado una verdadera tormenta política en el Congreso. Centro Democrático celebró la decisión del partido de Vargas Lleras.

“Nos asiste la convicción, primero los intereses del país”, afirmó el senador Germán Varón, de Cambio Radical, frente a la decisión de no apoyar la reglamentación de la Justicia Especial de Paz.

En medio del beneplácito de sectores de la oposición y las críticas del oficialismo, muchos se preguntan si tras la decisión vendrán las renuncias de ministros y funcionarios de ese partido que hoy integran el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Cambio Radical tiene varios puestos dentro del Gobierno. Los más evidentes están en los ministerios de Vivienda y Ambiente, así como las superintendencias de Notariado e industria y comercio.

Dentro de los nombramientos también estarían importantes posiciones en la Agencia de Seguridad Vial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los servicios postales nacionales ‘4-72’.

Uribistas aplauden

“Me alegra mucho que Cambio Radical hubiese tomado la decisión de no votar la reglamentación de la JEP”, dijo la congresista María del Rosario Guerra, del Centro Democrático.

Por su parte, el senador Rodrigo Araujo, también uribista, criticó al Gobierno. “Ofrece mermelada para los que votan sus proyectos, los que son de su interés, y amenaza con quitarle mermelada a aquellos que no votan como a ellos les interesa”, opinó.

Críticas desde la Unidad Nacional

Los políticos que hacen parte de la coalición de Gobierno reprocharon la posición de Cambio Radical y lanzaron varias puyas.

Roy Barreras, del partido de la U, dirigió sus dardos contra Vargas Lleras, de quien dijo que “le gusta la leche pero no la vaca”.

“Le gusta pelechar durante siete años del Gobierno, girar de la chequera, inaugurar los puentes, las carreteras, las viviendas y sacar pecho cortando las cintas”, criticó Barreras.

Por su parte, el congresista Armando Benedetti puso en duda que la posición de Cambio Radical en el Congreso esté acompañada de renuncias. “Los ministros están echados desde antes, ahora falta que tengan dignidad y honor, cosas que no se ha visto”, declaró.

