Cambios al fast track, ¿qué tanto afectarán la implementación del acuerdo con FARC?

Uribe celebró la decisión, pero criticó que solo aplique a partir de ahora, ‘Iván Márquez’ teme retrasos y Santos confía en lograr respaldo del Congreso.

Son dos los cambios fundamentes en el mecanismo utilizado para implementar acuerdos de paz: parlamentarios podrán modificar proyectos sin aval del Gobierno y no existirá votación en bloque.

Corte Constitucional tumba varios puntos del fast track, ¿cuáles son?... “Abrir espacios de liberación democrática no puede tenerse como una amenaza, como una resta al proceso de paz. Por el contrario es una suma y aporta al proceso de paz”, sostuvo Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte Constitucional.

Aunque la medida está en firme, Guerrero aclaró que lo previamente aprobado no se verá afectado. Esto incluye leyes de amnistía, participación política, blindaje de acuerdos y justicia especial para la paz.

Se estima que faltan al menos 14 proyectos que serán tramitados por este mecanismo de vía rápida, entre los que están la reforma política, tierras, participación ciudadana, entre otras.

Incertidumbre

Esta decisión de la Corte provocó diferentes reacciones en los sectores políticos del país:

"Gobierno la acata y la respeta, pero no la comparte (...) Consideramos esa decisión una dificultad en el camino de la implementación de la paz", dijo a periodistas el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Más tarde, desde Washington, donde está de visita oficial, Santos aseguró que "el Congreso de la República ha venido apoyando el proceso", por lo que está "seguro que seguirá apoyando".

Por su parte, la dirigencia de las FARC dijo en un comunicado que el fallo "ha puesto al proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio" y llamó a la "reconducción" del proceso.

Pese a que senador Álvaro Uribe celebró la decisión, criticó que esta solo se aplique a partir de ahora. “Todo lo ofensivo para la democracia que ya aprobaron no se le aplica la sentencia, ahí nos tenemos que poner a pensar cómo reaccionar”, dijo.

El acto legislativo establece un mecanismo de vía rápida (fast track) que permite reducir el número de debates para la validación de las normas relacionadas con el pacto con las FARC.

"Este procedimiento era ágil y expedito", agregó Cristo, quien afirmó que el G obierno espera contar con el apoyo de las mayorías oficialistas en el Senado y la Cámara de Representantes.