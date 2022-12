Camioneros no bloquearían vías de Antioquia durante paro

Las mayores concentraciones del paro camionero que comienza este lunes 23 de febrero se darán en Antioquia en los municipios de Girardota, Rionegro, Caldas y Marinilla. Así lo dieron a conocer representantes de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC.

El gremio de los transportadores no llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional, por lo que se levantó de la mesa de negociación el sábado pasado.

Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la ATC, manifestó que el paro comenzará a la media noche de este lunes y en Antioquia no se realizan bloqueos en las carreteras.

Los transportadores exigen, entre otras cosas, una rebaja en el combustible Acpm, un mejoramiento en las tarifas de los fletes y que el oficio sea reconocido de alto riesgo con el fin de que los camioneros se puedan pensionar tras 20 años de servicios.

Otro punto a discutir es la vida útil de los camiones.

Por su parte, la ministra de transporte, Natalia Abello Vives, manifestó que “el Gobierno hizo importantes propuestas en la búsqueda de poder satisfacer los intereses y necesidades de los transportadores de carga, siempre buscando lo mejor para el sector y su beneficio común”.

Se estima que en todo el país hay unos 300 mil camiones, pero no se sabe con certeza cuántos entrarán a paro.