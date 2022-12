Camioneros piden que los dejen pasar por antiguo puente de Pelaya que no soporta más de 20 toneladas

Después de estar detenidos por más 37 horas, en la vía que comunica a Bucaramanga con la costa caribe, los ánimos de los conductores se caldearon.

Los transportadores de carga pesada, en medio del desespero, no quieren hacer caso a la recomendación del Instituto Nacional de Vías que concluyó que el antiguo puente no aguanta mucho peso.

El temor de estos transportadores es que se pierda su mercancía y sus insumos.

Vea, por qué no pueden pasar por el nuevo puente:

