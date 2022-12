“Camioneros querían que Gobierno asumiera $8 billones para no hacer paro”

La funcionaria reveló a Blu Radio que quien hizo esa petición fue el presidente de la Asociación Nacional de Camioneros, Pedro Aguilar.

"Uno no puede pedir $8 billones para suspender un paro", recalcó Álvarez-Correa, quien dijo que el Gobierno no estaba en la capacidad de asumir ese costo.

A este paro, que lleva tres días, se suma el de cafeteros, que ya lleva ocho días.

En un intento por conjurar la huelga cafetera, el Gobierno subió la ayuda a los agricultores de $60.000 a $115.000, lo que para algunos no representa una garantía para los cafetaleros, que son unas 560.000 familias en todo el país.

Los cosechadores consideran que los auxilios no resuelven sus problemas y sostienen que quienes negociaron en su nombre desde la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) no los representan.

Las manifestaciones de ambos gremios están concentradas en distintas carreteras del país, lo que ha causado bloqueos y el desabastecimiento de alimentos y combustibles en algunas regiones.

Los productores de café, en paro desde el lunes pasado, exigen una respuesta del Gobierno ante la crisis del sector, afectado por una revaluación del peso frente al dólar, las plagas en los cultivos y el empobrecimiento de los cultivadores.

Y los transportistas, que entraron este lunes en su tercera jornada de protestas, también piden subsidios tras una nueva subida del combustible la semana pasada.

Ante la persistencia de los dos paros, el titular de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Mauricio Cárdenas, dijo en Caracol Radio que a lo largo de la jornada distintos ministros se reunirán con el presidente Juan Manuel Santos, para buscar soluciones a la situación.

Cárdenas alertó que los subsidios otorgados podrían animar a otros productores a exigir también compensaciones económicas.

"Subsidios, lo único que generan es apetito e interés en otros sectores y, por eso, tenemos que ser sumamente cuidadosos porque lo que está detrás es el aporte que realizan todos los contribuyentes del país a las finanzas públicas", afirmó.

El Comité Directivo de la FNC y los comités departamentales se reunieron el domingo y, tras una larga discusión, acordaron "por unanimidad aplazar la sesión extraordinaria del Congreso Nacional de Cafeteros que estaba programada para el lunes 4 de marzo", según un comunicado difundido al término de esa cita.

"Esta decisión fue tomada con el propósito de que todos los productores conozcan con profundidad las medidas adoptadas", prosiguió Cárdenas, al señalar que el director de la FNC, Luis Genaro Muñoz, visitará todos los puntos de concentración de cafeteros del país.

Mientras tanto, los camioneros advierten que solo levantarán la huelga que comenzaron el sábado si el Gobierno congela el precio de los combustibles y anula el aumento de 0,08 dólares para el diesel.