Campaña de FARC: entre el rechazo de ciertos sectores y el llamado a la tolerancia de otros

Mientras algunos sectores rechazan la presencia del partido político en la contienda electoral, otros piden tolerancia y mostrar el rechazo en las urnas.

La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC permitió que la guerrilla más vieja del continente dejara sus armas y entrara a la arena política.

Pero el camino no será fácil. Así lo demuestran las expresiones violentas en Pereira y Valle del Cauca en contra de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’.

Para uno de los hombres artífices de la Justicia Especial para la Paz, el exmagistrado Juan Carlos Henao, a los que ya se lanzaron a la política por el partido FARC hay que dejarlos hacer campaña.

"Lo primero que quiero expresar es mi solidaridad con las FARC, es vergonzoso. Debemos ser tolerantes. Las FARC entregaron las armas para hacer discurso político, ¿qué mensaje estamos mandando?", indicó Henao.

Otra cosa piensan quienes han estado del lado de la víctimas y no aceptan que los desmovilizados hagan política:

"Las FARC tienen que entender que ellos no cometieron errores, cometieron crímenes. A Colombia se le dijo que ellos iban a pasar primero por la justicia. No fue así, se fueron a hacer política. Ellos tienen gente que no tienen sangre en sus manos, creo que las FARC se tiene que replantear eso", expresa por su parte Herbin Hoyos, presidente de la Federación de Víctimas de las FARC.

Por su parte, el sociólogo Fabián Sanabria opina que "deberíamos dejarlos hacer política y vencerlos en las urnas. El que no comulgue con sus principios o con su ideología que no vote por ellos. Yo deploro que ellos tengan que suspender el camino de la democracia".

El presidente Santos hizo un llamado para evitar la violencia en política: “esas agresiones con violencia a los candidatos, eso no somos nosotros. Tenemos que dejar eso a un lado, hay que dejar de lado la violencia política y seamos respetuosos de las diferencias".