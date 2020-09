Campesina de Boyacá recogió a dos zarigüeyas que quedaron huérfanas

Mateo y Matías, así llamaron a las dos zarigüeyas que fueron encontradas por Marisol Cendales en zona rural de Jenesano, Boyacá.

La zarigüeya madre fue atacada por unos perros que le quitaron la vida y dentro de su vientre estaban estas dos crías. “Ella tenía en la bolsita pues dos zarigüeyas bebés, a mí me dio mucha tristeza dejarlos botaditos, pues yo me las llevé para mi casa y ellos duraron conmigo tres días hasta que me pude poner en contacto con Corpochivor”.

Desconociendo los procesos para poder preservar la especie y salvar estas dos crías, esta campesina buscó ayuda en la corporación. Desafortunadamente, Matías murió. En ese momento Mateo se convirtió en la esperanza de vida de una de las especies más maltratadas en el país.

Fueron cinco meses de un trabajo que los llevó a crear un espacio similar a su hábitat, para lograr que esta zarigüeya pudiera retornar a su entorno nativo.

“Pues muy feliz muy contenta de volverlo a ver porque el día de que los entregué para que se los llevaran a mí me dio mucha nostalgia”, recordó Marisol.

En el departamento de Boyacá más de 20 zarigüeyas han sido asistidas por las corporaciones autónomas regionales, las cuales catalogan esta especie como una de las más afectados por el hombre.