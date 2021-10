Campesina es fuertemente aplaudida por discurso sobre la mujer ante la Corte Constitucional

El discurso de campesina sobre la mujer en Colombia se llevó fuertes y prolongados aplausos entre los asistentes al encuentro de la jurisdicción constitucional en Cúcuta. Nelly viajó desde Boyacá hasta la capital nortesantanderana.

“Cuando recibí la invitación me preguntaba: ‘oye, la corte está invitando a escuchar las voces de nosotras las campesinas’, y eso es un avance para la corte, porque la verdad no hemos sido escuchadas (…) y qué me dice el Gobierno, y qué me dice el Congreso, ¡menos!”, señaló ante el auditorio.

Magistrados y funcionarios se pusieron de pie. Nelly, orgullosa de su origen, puso el dedo en la llaga: “ustedes así, como decía mi abuela, se queman las pestañas, pero nadie hace nada. Por ejemplo, tenemos una ley rural promulgada hace 20 años y no se cumple”.

Además, dijo que la mujer en todo ámbito padece la falta de equidad. “Yo les pregunto a las magistradas: ¿les ha tocado fácil llegar a esos cargos? Quién sabe”, cuestionó.

Al final, Nelly no lo podía creer, fue escuchada: “De verdad que lloré de la emoción. Yo me las aguantaba, me aguantaba las lágrimas, pero lloré de la emoción porque me escucharon”.

El discurso de campesina en el evento en Cúcuta cerró con broche de oro:

