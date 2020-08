Campesino denuncia que amenazaban a sus hijos si no se oponía a erradicación de cultivos ilícitos

Campesinos de las zonas donde hay cultivos de coca denuncian presiones por parte de las disidencias de las FARC para evitar la erradicación forzosa. Noticias Caracol habló con una de las víctimas.

Uno de los amenazados asegura que si no participan en reuniones o protestas para evitar la erradicación forzosa pueden perder la vida: “Nos están exigiendo que salgamos a Villavicencio en una movilización. Por ahí también el presidente de junta me mandó a decir que tocaba dar una plata. No tenemos pa’l pasaje, apenas estamos sobreviviendo aquí en la finca”.

Dice el campesino que lo han amenazado con reclutar a sus hijos o con atentar contra su familia si no cumple las exigencias.

“Si no voy a la movilización, tengo que entregar plata. Si no entrego plata, me hostigan con el ganado o quién sabe qué cosas vengan a quitarme, hasta las vidas de mis hijos”, cuenta.

Las Fuerzas Militares dicen que identificaron que, en los departamentos de Meta y Guaviare, disidencias de las FARC buscan organizar una reunión con líderes locales para promover una movilización hacia Bogotá, La Macarena, Meta y San José del Guaviare, con el objetivo de protestar y torpedear labores de erradicación.

El Ejército insiste en que mantendrá las labores de erradicación.