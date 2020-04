A campesino, que vive las duras y las maduras, le negaron un crédito porque le “faltaba un papel”

Hace más de 50 años se dedica al campo por lo que pensó que podría beneficiarse con el programa Colombia Agro Produce.

Pablo Bolívar dice que el papel por el cual le negaron el crédito lo tiene, solo que está a nombre de otra entidad.

"El banco me había dicho que llevara el recibo de vacunación del ganado y resulta que de la Umata (Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria) ya había venido un funcionario. Él vino, me vacunó el ganado y me dio un recibo. Yo pensaba que era ese. Resulta que en el banco me dicen: ‘no ese recibo no le sirve, el recibo tiene que ser de Fedegan", cuenta el campesino.

Pablo no necesitaba mil ni dos mil millones de pesos, eran tan solo catorce millones que esperaba usar para enfrentar los próximos meses de crisis por el coronavirus.

Esta historia se suma a la de don Plinio Hernández, quien debió regalar más de 3.000 codornices a sus vecinos porque no tiene cómo mantenerlas y su solución, que era también un crédito de esta línea, le fue negada.

"Nos tocó regalarlas, nos quedamos con una poquitas porque uno como emprendedor se resiste a acabar con lo que tiene", dice este boyacense.

Y en medio de estas historias, los entes de control investigan irregularidades en la entrega de créditos que estaban destinados para los campesinos.

En contexto: Pusieron a competir a campesinos con industrias monstruosas: Contraloría sobre créditos agro