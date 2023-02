Campesino rescató en Tolima dos gatos, pero resultaron ser crías de yaguarundí

En inmediaciones entre el municipio de Líbano y Armero, en Tolima, un campesino encontró dos cachorros abandonados en medio de un paraje y decidió recogeros pensando que se trataba de un par de gatos indefensos, sin saber que en realidad eran crías de yaguarundí.



El hombre se dirigió con los cachorros a la estación de Policía más cercana y de allí se comunicaron con la Oficina Territorial Norte de Cortolima, para poner los animales a su disposición. Cuando los profesionales llegaron al lugar determinaron que, en lugar de gatos, había encontrado una especie de animales silvestres que suele habitar el bosque y es poco común en estos territorios.

El yaguarundí es un felino de talla pequeña con rasgos similares a los de un puma, con orejas pequeñas, forma alargada y patas cortas. Es un poco más grande que los gatos domésticos, por lo que se puede confundir con estos en su etapa juvenil, pueden llegar a medir entre 40 y 80 centímetros aproximadamente.

De acuerdo con Diego Iglesias, veterinario de Cortolima, los animales fueron atendidos por el Centro de Atención y Valoración, quienes comprobaron que se encontraban aparentemente sanos. Actualmente, los cachorros se encuentran en un proceso de rehabilitación junto a otras tres crías de la misma especie que ya habían sido rescatados en otras circunstancias, para ser posteriormente liberados en su hábitat natural.

Un campesino 👨🏽‍🌾 encontró dos cachorritos de Jaguarundí en Convenio (Líbano) ¡pensó que eran gatitos! 🐱 ❌



En caso de ver un animal silvestre herido, desorientado o en peligro contáctese con la Línea de rescate: 318 6322529 ☎️ pic.twitter.com/BYmpku4hkk — Cortolima (@Cortolima) February 14, 2023

Por ahora se desconoce el paradero de la madre, de quien se presume que podría haber estado buscando alimento para sus cachorros y por eso se encontraban solos cuando fueron hallados por el campesino. De ser así, es posible que la mamá yaguarundí rondando el lugar sus alrededores.

El proceso de rehabilitación de estas especies está a manos de un equipo profesional de biólogos y puede llegar a durar hasta tres meses aproximadamente de acuerdo a su evolución, según indicó Iglesias. “Estamos en el proceso de que aprendan a cazar porque eso solo se los enseña la mamá”, añadió.

El veterinario recomienda a las personas que se encuentren a estos animales fuera de su hábitat, ahuyentarlos para que vuelvan a su naturaleza y, en caso de que se encuentren heridos o desorientados, que se comuniquen con las líneas de atención de las autoridades animalistas competentes para que se les pueda brindar una atención temprana.

Finalmente, Iglesias hizo un llamado a la ciudadanía para no recoger la fauna silvestre y sacarla de su hábitat natural, ya que esto puede poner en peligro a las diferentes especies. Asimismo, invita a crear conciencia en cuanto a protección de los animales, “por favor no los cacen, no los maltraten”, comenta.