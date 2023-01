Campesino se hace viral por hacer cuajadas para camioneros y jóvenes que protestan

El video de un campesino que promete hacer cuajadas para los manifestantes y camioneros que protestan en el marco del paro nacional se hizo viral en redes sociales .

El protagonista es Fabio Andrés Ramírez, un habitante de la vereda Panamá, en Pacho (Cundinamarca) , quien a través de YouTube y TikTok enseña cómo es la vida en el campo colombiano.

Publicidad

En sus redes sociales, el campesino muestra sus cosechas, sus animales y su cotidianidad.

Recientemente, Fabio, quien también es docente, conquistó a miles de internautas tras anunciar que regalaría cuajadas a los manifestantes.

“Esta es la leche que no recogieron. La idea es hacer unas cuajadas y si no se pueden vender unas nos vamos para allá donde están los verraquitos, los fuertes, los que enfrentan al Gobierno y repartimos cuajadas a los camioneros que están haciendo fuerza ahorita. La juventud y los camioneros, para ellos vamos a llevar cuajadas más tarde. Esto no se pierde, se pierde más con los impuestos que pone el Gobierno”, dijo Fabio Ramírez.

Publicidad



La promesa del campesino no se quedó en palabras, pues realizó las cuajadas y las llevó hasta Zipaquirá.

“Listos, estamos por acá de nuevo, nos estamos arreglando el cuello de la camisa, ya vamos para el lado de la marcha, de acá a Zipaquirá son 38 kilómetros, aquí tengo lo prometido, aquí va la cuajada para los camioneros. Cuando llegue allá mando un video más bonito”, dijo.

Publicidad

Don Fabio mostró, en otro video, que llegó hasta el sector donde se adelanta la protesta con las cuajadas: “como lo prometí ayer la producción de la finca se traslada”.

También, aclaró que una mujer compró la producción de dos días y que con esa lecha se hicieron las cuajadas.

“Hay personas que están dispuesta a donar, lo único cierto es que yo no voy a pedirle dinero a nadie para que no se confundan ni lo estén estafando”, sostuvo.