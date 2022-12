Campesinos de Briceño protestan por la erradicación de cultivos ilícitos

Las autoridades de Antioquia centran su atención en el municipio de Briceño, al norte del departamento, donde a esta hora más de 1.000 campesinos protestan para que el Gobierno no continúe con la erradicación de los cultivos ilícitos.

Los habitantes del municipio están atemorizados y el comercio no está funcionando.

El panorama es desolador, los locales comerciales fueron cerrados en su totalidad por una protesta de más de mil campesinos quienes se tomaron el pueblo.

Un comerciante de Briceño afirma que “el lechero, el cafetero, el panelero, sector de la carne, todo lo que tiene que ver con verduras, es decir, si mañana no abren, tienen que botar toda la leche y estamos hablando de 80 mil, 90 mil litros de leche represados”.

La protesta, según las autoridades, se presenta por la erradicación de cultivos de droga.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Esteban Mesa, dijo que “en el marco contra los cultivos ilícitos. el Gobierno ha iniciado procesos de erradicación manual en algunas zonas, en este caso en Briceño y se ha generado la movilización de campesinos hacia el casco urbano”.

“Todo el mundo quiere comprar, pero no hay en dónde, los campesinos piden que retiren a los erradicadores que hay ahí en las zonas donde están los cultivos. El 70% de los campesinos de la zona vive de los cultivos ilícitos y se los están arrancando y el Gobierno no les da nada, solo plomo y erradicadores y no les da nada, en parte ellos tienen la razón”, asegura el comerciante.

La protesta ya llegó a las vías de hecho. Al municipio no puede ingresar ningún vehículo porque los campesinos bloquearon la zona y sólo al hospital del pueblo le están permitiendo trabajar.