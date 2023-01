Campesinos en Cimitarra han usado por 50 años gas que brota de la tierra pero ahora se los prohíben

Dicen que compañías petroleras que exploran la zona les han dicho que es riesgoso. Habitantes piden que les ayuden con tecnificación.

Con canecas y mangueras, los habitantes de la vereda La Verde en Cimitarra, Santander, extraen de forma artesanal el gas natural que sale del fondo de la tierra, por más de 50 años lo han usado para sus labores diarias.

“Para mi es bueno, porque usted puede gastar el gas que quiera, no mancha las ollas, usted lo tiene a la hora que usted quiera, es muy servicial uno tener este gas, es mejor que tener pipeta”, dice Mariluz Pérez, habitante de la zona.

Según los campesinos, las empresas petroleras que han llegado a la zona a realizar trabajos de exploración y explotación les han advertido del riesgo que representa el uso artesanal de este gas.

“Pero esto lo han aprovechado desde hace 50 o más años, pero ahora ya las compañías lo atacan a uno diciendo que eso es ilegal, que tal cosa, y que tal otra cosa, y para ellos si no es ilegal venir a ultrajarlo a uno”, añade José Aparicio Cardona, otro campesino de la vereda.

La Alcaldía de Cimitarra reconoce que es una zona rica en minerales y que los campesinos explotan desde hace años el gas, pero hasta el momento no se ha iniciado ningún proceso de tecnificación y legalización de esta explotación.

Los campesinos de la zona piden a las autoridades y a las empresas petroleras, que les ayuden en un proceso de tecnificación, para poderlo aprovechar de una manera más segura.