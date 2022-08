Campesinos rechazan instalación de peaje en Lebrija, Santander: “Es injusto”

Preocupados por el incremento hacia el futuro en sus costos de producción, los campesinos del municipio de Lebrija, en Santander, dicen no estar de acuerdo ante la construcción de nuevos peajes en su jurisdicción, los cuales hacen parte de la doble calzada de la ruta del cacao.

Su rechazo particularmente es por el nuevo peaje La Angula, ubicado en la vereda Mirabel, a 5 kilómetros del casco urbano de la localidad y a 14 kilómetros del Centroabastos, lugar donde regularmente comercializan sus productos.

Publicidad

“Estamos hablando que el campesino puede estarse movilizando a Centroabastos de Bucaramanga tres veces a la semana, ¿150.000 pesos?, eso es una locura. El campesinado de Lebrija no es el campesinado lleno de plata, no, es el campesino que día a día se levanta con el sudor de su frente a cultivar y a sacar sus productos. En menos de 130 kilómetros nos quieren colocar cinco peajes, es injusto. Hoy queremos decirle al Gobierno nacional que el pueblo de Lebrija no está dispuesto, que la comunidad está organizada”, manifestó Oty Herrera, granjera.

Agrava su malestar que en su recorrido diario, y a escasos 10 kilómetros de la caseta proyectada, ya pagan desde hace 20 años el peaje de ingreso a Bucaramanga, dineros que, según ellos, no se ven reflejados.

“Los peajes, cuando la vía está en buen estado, pues mejoran la movilidad indudablemente, pero, cuando uno tiene que cancelar un peaje y está en mal estado la vía, realmente nos sentimos casi que estafados porque uno paga por algo que no está funcionando”, señaló Gabriel Martínez, productor agrícola.

Dicen que llevan años buscando respuestas, pero los entes responsables no los han escuchado, lo que los llevó incluso a conformar una veeduría ciudadana.

Publicidad

“Estuvimos averiguando y el peaje recauda más o menos 21.000 millones de pesos al año, de los cuales dice que gasta 17.000 en empleados y quedan 4.000 y pico y no alcanza para arreglar la vía y no tenemos iluminarias, esto es lamentable. Aparte de eso, vino una muchacha, nos colaboraron a mirar 12 horas y pasan 3.200 carros”, expresó María Larrota, veedora.

El 80% de la población de Lebrija deriva su sustento del sector agropecuario, por esta vía se mueven diariamente toneladas de piña, guanábana, maracuyá, cacao, aguacate, habichuela, guayaba y cítricos como el limón Tahití, muchos de ellos con destino a exportación. Las exigencias son puntuales:

Publicidad

“Que nos cambien la malla asfáltica, no es tan solo que vengan y nos hagan un reparcheo, es más, lo que más nos indignó fue que nos llenaron los huecos de tierra, un reparcheo con tierra, eso es una burla para Lebrija”, exclamó Cruz de Lina Niño, veedora.

“Que por favor nos arreglen la vía, necesitamos que nos den protección, necesitamos carro taller, necesitamos luminarias, necesitamos asistencia médica”, enfatizó Larrota.

Ante la inconformidad de los campesinos de la zona, Somos Campo, de Noticias Caracol, buscó respuestas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad que, mediante su jefe de comunicaciones, señaló textualmente: “Por el momento no se tiene fecha prevista de instalación de este peaje. La decisión de su instalación quedará en manos del nuevo gobierno”.

Por su parte, los campesinos esperan acciones más concretas que no vayan en detrimento de sus labores en la región.