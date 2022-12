Canciller califica como positiva su reunión con el secretario de la ONU

La canciller colombiana María Ángela Holguín dijo el martes que mantuvo una "positiva" reunión con el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon para informarle sobre la crisis política que su país mantiene con Venezuela debido al cierre de fronteras entre ambos países ordenado por el gobierno venezolano.

Holguín dijo a los periodistas que está muy pendiente de la extensión del cierre de la frontera al principal paso del estado occidental de Zulia.

"Aparentemente no hay deportaciones, afortunadamente, me dicen que está tranquilo, es la información que nos dan desde la frontera, y bueno, vamos a trabajar para que todos esos indígenas wayús que cruzan los dos países todo el tiempo no vayan a sufrir falta de alimento, o de alguna cosa", dijo la canciller.

Holguín dijo que allí se encuentra la directora del Departamento de Prosperidad Social, Tatyana Orozco, para monitorear la situación.

La canciller dijo en la sede de la ONU que se reunión con Ban para hablarle de los derechos humanos de los colombianos que han sido deportados de Venezuela y los problemas estructurales que ambos países enfrentan como el contrabando de gasolina, productos y armas.

Según la canciller colombiana, ahora el secretario general probablemente hablará con Venezuela del caso.

El presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió con el secretario general de la ONU en China hace pocos días. Holguín dijo de su reunión del martes que Ban expresó la "mejor voluntad, la mejor actitud".

Venezuela resolvió cerrar de algunos de los pasos fronterizos a partir del 19 de agosto a raíz del ataque que sufrieron tres militares y un civil en la localidad de San Antonio de Táchira cuando realizaban labores de combate al contrabando y que el gobierno atribuyó a un grupo paramilitar colombiano. Las autoridades venezolanas también impusieron el estado de excepción por 60 días, prorrogable por otros dos meses, en 10 municipios de ese estado e iniciaron la deportación de más de 1.000 colombianos que residían en el país de forma ilegal.

Estas medidas desataron una crisis diplomática entre Caracas y Bogotá.

Holguín reiteró el martes que Colombia tiene buena disposición para dialogar con Venezuela pero que las circunstancias están complicadas.

Según el gobierno de Bogotá, hasta ahora Venezuela ha deportado a unos 1.400 colombianos. Se calcula, sin embargo, que alrededor de 15.000 regresaron a Colombia por temor a represalias en territorio venezolano.