Canciller Holguín y Gonzalo Restrepo serán negociadores en proceso de paz

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y el empresario Gonzalo Restrepo se unirán al equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz que mantiene con las FARC, anunció el presidente Juan Manuel Santos.

"Son dos personas de reconocida trayectoria, seriedad y responsabilidad con el país y estamos seguros de que serán un gran aporte en este momento decisivo", explicó Santos en una declaración que dio en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, luego de reunirse con sus negociadores que este miércoles viajarán a La Habana.

Durante su intervención el presidente destacó que "la paciencia de los colombianos no es infinita, y es responsabilidad de la mesa de diálogo que dicha paciencia no se agote" tras 30 meses de conversaciones entre el Gobierno y las FARC en la capital cubana.

En el período que tienen por delante los negociadores deben de llegar a acuerdos en dos puntos sensibles, según destacó el jefe de Estado, "los derechos de las víctimas (...) y el fin mismo del conflicto".

En esos dos puntos, que incluyen la aplicación de la denominada justicia transicional y la dejación de armas y reincorporación de los guerrilleros a la vida civil jugarán un papel fundamental Holguín y Restrepo.

Sobre los dos nuevos integrantes del equipo negociador, Santos explicó que "no estarán permanentemente en La Habana, pero sí irán con frecuencia para ayudar al equipo negociador", lo que permitirá que Holguín siga ejerciendo como canciller en Colombia.

En referencia al nuevo ciclo de negociaciones que se inicia este jueves en Cuba, el mandatario destacó que "no es fácil seguir creyendo cuando no hay avances visibles", pero pidió a los colombianos no desfallecer en los esfuerzos por alcanzar la paz.

Asimismo, destacó que la comunidad internacional mira Colombia y los acuerdos de paz "con esperanza y con simpatía", si bien subrayó que el interés y el respaldo "tampoco son eternos".

En esa búsqueda de apoyo y potenciación internacional de los diálogos de paz Holguín, quien asumió su cargo como canciller colombiana el 7 de agosto de 2010 y cuenta con un prominente perfil internacional debido a su cargo, jugará un papel fundamental.

Por su parte, Restrepo fue presidente del grupo de supermercados Éxito durante 22 años y fue el responsable de su gran expansión nacional e inicio del crecimiento internacional.

"Este es un esfuerzo de todos por el bien de todos, y los negociadores viajan a La Habana con instrucciones precisas de avanzar. Espero que así sea", añadió el presidente.

El equipo negociador oficial, encabezado por su jefe, Humberto de la Calle, tiene previsto viajar a La Habana donde el jueves se iniciará el ciclo 37 de los diálogos con las FARC.

