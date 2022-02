Candidata a las curules de paz del Catatumbo fue víctima de un asalto en zona rural de Tibú

Una candidata a las curules de paz del Catatumbo Mayra Gaona fue víctima de un asalto por parte de hombres armados en zona rural de Tibú.

Los delincuentes la despojaron de sus pertenencias y del vehículo con el que hace campaña en esta zona del país. Esto dijo la candidata:

“Me salieron, en la vía entre el Tarra y Tibú, unos hombres armados me han acorralado, me han bajado del carro, me han quitado el carro donde hago mi campaña y me han dejado sin publicidad", expresó Mayra Gaona.

Organizaciones de derechos humanos de Norte de Santander rechazaron este hecho, al cual calificaron como un ataque a la democracia y pidieron al Gobierno nacional mayores garantías para que los candidatos puedan ejercer libremente el proselitismo en la subregión del Catatumbo.