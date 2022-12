Candidato moroso: aspirante al Senado de Valledupar debe $116 millones en comparendos

Melkis Kammerer registra seis multas, algunas incluso por conducir en estado de ebriedad. Él, sin embargo, lo niega

"De esos seis comparendos hay dos de alcoholemia que bajo ninguna circunstancia me lo hicieron en flagrancia ni estando el vehículo en movimiento. Además, eso es una falsa que ellos hicieron ahí y eso fue porque no me dejé hacer la prueba de alcoholemia", dice Kammerer.

Los comparendos fueron impuestos en Valledupar, ciudad en la que el profesional del derecho ha aspirado a ser alcalde.

"Lo que uno espera de un ciudadano y de un servidor público que aspira a tan alta dignidad es que esté a paz y salvo y que más que esto que tenga una conducta ejemplar", dice el capitán Adolfo Gómez, jefe de Tránsito de la Policía Cesar.

Aunque el candidato afirma que no va a pagar las multas argumentando irregularidades de procedimiento, ya hay procesos de cobro coactivo en su contra.

Según los registros del sistema integrado de información sobre multas y sanciones de tránsito, son varios los candidatos que le deben al Estado por infracciones.