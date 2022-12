Candidatos expusieron sus salidas a la crisis de salud en Colombia

Humberto de la Calle, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Juan Carlos Pinzón estuvieron en un foro sobre el tema, organizado por la revista Semana.

De la Calle presentó su propuesta ‘Crear salud’, basada en la prevención y no en la cura de las enfermedades.

Iván Duque se refirió a la baja calidad en las EPS y advirtió que cerrará aquellas que no presten un buen servicio a los pacientes.

Marta Lucía Ramírez dijo que el sistema debe brindar calidad y no solo ser un negocio lucrativo.

Juan Carlos Pinzón declaró la lucha contra los que denominó como carteles de la salud.

Los candidatos coincidieron en la necesidad de eliminar la corrupción del sistema para un mejor servicio a los pacientes.