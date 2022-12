Candidatos presidenciales se pronuncian sobre decisión de FARC de suspender campaña

Algunos critican que sus líderes no hayan pasado por la justicia primero, mientras que otros piden que no haya agresiones.

Un tema en común puso hablar a los candidatos a la Presidencia. El anuncio del partido de la FARC de suspender su campaña.

A Germán Vargas Lleras no sorprende lo que le está pasando a la FARC.

“De manera que si pensaron que los iban a recibir con los brazos abiertos todas las víctimas que dejaron en este país se equivocaron, bien harían en protegerse, en cuidarse y en no seguirse exponiendo”, señaló el exvicepresidente.

Desde la otra orilla, Gustavo Petro reprochó que los argumentos se controviertan con violencia:

“La democracia básicamente es la expresión de argumentos y controvertir con argumentos no con piedras”, dijo el exalcalde de Bogotá.

En la coalición de la centro-derecha, Ordoñez pide que primero paguen cárcel. “Que después de cumplir la pena si quieren hacer política pues que hagan política, pero no se las den ahora de víctimas los victimarios de siempre”.

Marta Lucía Ramírez e Iván Duque solicitaron que el rechazo se haga no con agresiones físicas.

“Que no haya ninguna vía de hecho, ningún tipo de agresión física frente a los representantes de las FARC, ojalá todos los colombianos podamos salir con una tarjeta negra cuando ellos salgan a las calles”, señaló la candidata.

Por su parte, el representante del uribismo expresó que: “lo que ha visto el país en los últimos días es la sanción social a ese fenómeno de impunidad y mientras haya una sanción pacifica es legítima en una democracia”.

Para el gran arquitecto del acuerdo de paz con las FARC, Humberto de la Calle, la gente tiene derecho a estar indignada pero las agresiones no son el camino.

“Lo que estamos viendo es un camino extraordinariamente riesgoso; no podemos seguir por ahí. Hay que garantizar el respeto para todos”, indicó.

Sergio Fajardo, desde Tunja, también hizo un llamado a la tolerancia.

“La violencia siempre conduce a más violencia. De eso no tengan la menor duda. No conozco ningún caso donde una situación de este trámite se pueda resolver de otra manera”.

En general los candidatos coinciden en que se adelante una campaña para todos en plaza pública.