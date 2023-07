Caño Cristales, el río que se escapó del paraíso, abre sus puertas al turismo cada seis meses

Una de las joyas de los llanos en el departamento del Meta es Caño Cristales, uno de los destinos más visitados de Colombia y que acaba de empezar con su temporada turística. El río de los siete colores, también conocido como el río que se escapó del paraíso, tiene 100 kilómetros de extensión.



Estuvimos en la Serranía de la Macarena, lugar que nació de la necesidad de crear empleo y economía. "El turismo para nosotros es un motor de desarrollo. Estamos generando oportunidades para nuestros jóvenes", señala un operador turístico.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/klzXn1hWwT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 28, 2023

Bajo sus cristalinas aguas está la macarenia clavígera, una planta endémica acuática de Colombia que le da su color único. “Todo el mundo viene y pregunta por las algas. Realmente no son algas, son plantas acuáticas que se adhieren a la roca, ella tiene una ramificación y una florificación”, explica el guía profesional Noé Artunduaga Pérez.

Pero para visitar Caño Cristales debe cumplir a cabalidad estas reglas: “No puedes utilizar bloqueador, no puedes utilizar maquillaje, no debes traer botellas ni ningún plástico ni arrojar basura dentro del parque”, recalca Natalia Leiva, subdirectora de gestión ambiental de Cormacarena. El objetivo es evitar que cualquier químico afecte este paraíso que es principalmente estudiado y visitado por colombianos, holandeses, australianos, alemanes y estadounidenses.

Esta joya natural es abierta al público cada seis meses “porque Caño Cristales, como lo pueden ver, es único, es solito, no lo alimenta otro río, entonces por eso solo tenemos 6 meses de turismo, porque los primeros 6 meses es seco total”, dice por su parte el guía Artunduaga.

Publicidad

Agrega que “esta es una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo, con más de 1.500 millones de años denominado el escudo Guayanés, de fácil degradación de areniscas y piedra cuartiza”.

Pero Caño Cristales no es la única maravilla para disfrutar en la Sierra de La Macarena. También puede llegar a la Laguna del Silencio, donde se realizan cabalgatas y puede apreciar especies como babillas, tortugas, anguilas y boas.

Otro espécimen que los turistas encuentran en el bosque galería es la tortuga terecay, que es incubada y criada en cautiverio para asegurar su crecimiento y supervivencia. En los últimos 15 años, la comunidad, de la mano de los visitantes, ha logrado liberar más de 35 mil de estos reptiles.