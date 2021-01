Cansada del maltrato de su hijo, madre lo denunció y mandó a prisión

Hay alerta entre las autoridades por el aumento de la violencia intrafamiliar en Colombia en los 12 primeros días del año.

Cada día en promedio, según la Policía, denuncian en nuestro país un caso de brutales ataques entre los integrantes del núcleo familiar.

Ejemplo de ellos es lo que le ocurrió a Paula Andrea Sánchez, quien sobrevivió a agresiones dentro de su propia casa durante varios años, inicialmente por parte de su entonces compañero sentimental.

“El ataque con agente químico fue por parte de mi expareja, yo denuncie ya que él me acosaba y golpeaba durante la relación y luego que terminamos siguió el acoso. No hubo respuesta por parte de las autoridades, ya que en el protocolo de la clínica me botaron la ropa y tras dos años archivaron el caso porque no había suficientes pruebas”, denunció la mujer.

Cuando creyó que su pesadilla había pasado, tuvo que vivir un nuevo ataque, en esta oportunidad por parte de su hijo de 19 años.

“Él me agrede, porque es consumidor (de estupefacientes), entonces ese día había consumido demasiado, ese día me lo iban a matar, no lo dejé salir, entonces entró muerto de la rabia. Hacía varios días veníamos siendo amenazados por parte de personas que decían que nos iban a matar, ese día iba a hacer una de esas”, relató Paula Andrea.

Pero no fue la única vez que su hijo la agredió física y verbalmente. Lo hizo desde varios años atrás, pero en la pandemia, aseguró la víctima, aumentaron los maltratos.

“En el momento que él me agredía, yo siempre pensaba que era normal, que me estrujaba cuando él llegaba drogado. Durante este tiempo me aguanté, porque no sabía uno cómo podía denunciar a un hijo”, contó.

Sin embargo, a raíz del último ataque, lo denunció.

“Gracias a Dios, en ese momento, hubo captura;hoy en día mi hijo está detenido”, narró.

Dramas familiares similares vivieron el año pasado cerca de 14 mil colombianos. En muchas oportunidades, por no denunciar a tiempo, asegura la Policía, pueden terminar en tragedia con víctimas mortales.

“En estos primeros 12 días del mes de enero del 2021, el fallecimientos de once personas, ocho mujeres y tres hombres, por violencia en cada uno de los hogares. Tristemente, han fallecido también cinco personas que se han quitado la vida después de haber ocasionado la muerte de sus cónyuges”, dijo el general Carlos Rodríguez, director de seguridad ciudadana.

El consumo de drogas y el alcohol están entre las preocupantes causas.

¿Qué hacer para reducir la violencia intrafamiliar?

Expertos en este tipo de temas manejan otras hipótesis sobre el aumento de la violencia intrafamiliar en este periodo del 2021.

“La pandemia ha afectado definitivamente la salud mental de las familias colombianas dado que en el marco del confinamiento afloran problemas de convivencia entre padre, hijos y abuelos; etc. Y finalmente también tienen que ver con la crisis económica, con la desesperación de padres y abuelos por no poder llevar nada a la mesa, por crisis de no pagar servicios públicos, de los arriendos, quiebra de emprendimientos, y pérdida masiva de empleos”, explicó el sociólogo Alejandro Villanueva.

Para evitar esos conflictos, los expertos plantean soluciones.

“Respetar las opiniones y espacios de los integrantes de la familia por distintas y diferentes que estas sean, la segunda alternativa es que se mejoren los espacios, los momentos de comunicación, una comunicación acertada; recuerden: es lo que se diga sino cómo se diga, y finalmente, que las familias puedan emprender proyectos en común, obras de teatro juntos, cocinar juntos, hacer tareas juntos, obras de arte juntos, leer juntos”, dijo Villanueva.

Óscar Mejía, psicólogo social de la Universidad Manuela Beltrán, manifestó: “fomente el diálogo, la regulación emocional, regule la ira e intenso dolor, intente alejarse de la situación, tome un respiro, piense con cabeza fría. Si la persona se salió de control, tome usted distancia, aléjese y como medida inmediata denuncie”.

Además puede solicitar orientación de expertos en la línea 123, o en las patrullas policiales.