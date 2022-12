Capacitan personal médico para prevenir el avance del virus del chikunguña

A pesar de las múltiples campañas educativas sobre el virus del chikunguña siguen existiendo mitos, según explicó el viceministro de salud, Fernando Ruiz Gomez: “que el chikunguña se transmite por vía aérea eso no es cierto, este siempre se transmite por mosquito; que éste se transmite al niño por la lactancia materna, no es cierto; que es mortal, no es cierto”.

Solo el acetaminofén y el reposo ayudan a aliviar los síntomas del virus. Se estima que en el país hay 147.000 casos reportados de chikuguña, muchos de ellos, en Antioquia.

La directora del Dapard, María Inés Cardona Franco, dijo que “al momento se reportan 3178 casos en Antioquia, es un virus que viene penetrando el país, principalmente en Urabá y Bajo Cauca es donde hay más casos en Antioquia”.

¿Cómo prevenir el chikunguña?

Fernando Ruiz Gómez dijo que “al interior de la familia, de las escuelas, para prevenir la existencia de depósitos de agua, los cubos para recoger agua, todo lo que significa dejar un vacito de agua en la mesita de noche 2 o 3 días ahí, es donde se nos cría el zancudo, las albercas deben estar cubiertas”.

Autoridades recuerdan que los síntomas son fiebre, brote súbito y dolor en las articulaciones y que la enfermedad generalmente dura entre 1 y 12 días.