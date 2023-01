Capitán de la Policía señalado de abusar de compañera no aceptó cargos

El hombre fue presentado ante un juez de Valledupar, durante la audiencia se conoció el dictamen de Medicina Legal, que respalda la versión de la joven oficial.

La teniente que hizo la denuncia recibió la noticia de la captura en Fredonia, Antioquia. Allí recordó que todo ocurrió el 24 de noviembre cuando ella quiso recuperar su celular, tomado por el capitán Eduardo Merchán.

“Él toma el celular, todos los teléfonos se encontraban en una misma mesa, cuando él toma el mío asumí que era una confusión, pero cuando sigue su trayecto voy a reclamarlo”, dice.

La oficial reconoce que en la fiesta todos habían ingerido licor.

“Yo consumí de una forma controlada porque me encuentro con recuperación de la rodilla. No puedo determinar si él estaba en estado de alicoramiento, en el lugar donde estábamos había ingesta de licor, pero visualmente este señor siempre fue irrelevante para mí, nunca preste atención si estaba consumiendo”, explica la mujer.

Luego del presunto abuso, aseguró que denunció lo sucedido a los superiores.

“Informo ante un señor capitán, y a un señor coronel. No se realizó en el momento ninguna acción y por eso me dirijo ante la Fiscalía a interponer la denuncia”, señala la oficial.

Frente a la denuncia interpuesta por el capitán por supuesta injuria y calumnia aclaró.

“Yo me entero de esto por medios y días después fui notificada de una audiencia de conciliación a la cual, por respeto, asistí a la Fiscalía para decir que no iba a conciliar y con sorpresa el demandante no se presenta ni su representante tampoco y se da por terminada esta acusación”, explica.

Hoy, luego de la detención, el capitán fue llevado ante un juez para que se le imputaran cargos. El oficial rechazó las acusaciones.

En la audiencia se reveló el dictamen de Medicina Legal.

"Las lesiones encontradas en la superficie corporal de la víctima son consistentes de haberse ocasionado con mecanismo de trauma contundente. Las lesiones en el examen físico generan una incapacidad médico legal definitiva de 15 días", dice el instituto.

La Vicepresidencia de la República pidió a la Procuraduría investigar si hubo negligencia.

Hace 15 días, cuando Noticias Caracol conoció los graves hechos denunciados por la joven oficial consultó directamente con el comandante de la Policía en el Cesar, el coronel Mauricio Pedraza, quien aseguró que se trataba de una falsa denuncia de la teniente e incluso resaltó que la denuncia se debió a problemas disciplinarios que tenía la uniformada y que con esta, según el alto oficial, la teniente quería ocultar sus fallas.

