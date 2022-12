Capriles dice que auditoría poselectoral “es una farsa”

"En Venezuela, en mi patria querida, el 14 de abril, se robaron las elecciones, se las robaron no por un tema del sistema automatizado, se las robaron como se roban las elecciones cuando usted mete más votos de lo que las personas quieren", aseguró Capriles en la sede del Congreso colombiano.

El también gobernador del estado de Miranda llegó al país la noche del martes y en las primeras horas del día se reunió privadamente con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño sede de gobierno.

No trascendieron de inmediato los temas que abordaron los dos dirigentes políticos, aunque en la página de la Presidencia apareció publicada una fotografía en la que Santos y Capriles se saludan y se estrechan las manos.

Capriles, en las declaraciones a los periodistas en la sede del Legislativo, calificó de nuevo como "una farsa" la auditoría que se ha venido haciendo en su país respecto de los comicios de abril. Agregó que su lucha es por la verdad y por la justicia porque "la voluntad del pueblo, lo que le pueblo decide, es lo que tiene que ser", en referencia a la mayoría que según él obtuvo en las elecciones.

"Me tiene sin cuidado lo que diga el gobierno ilegítimo, no me genera ninguna preocupación", observó Capriles sobre las críticas que ha recibido del gobierno venezolano por su visita a Colombia. "Esos son picadas de mosquito", ironizó.

El viaje de Capriles a Bogotá ha sido fuertemente criticado por el oficialismo venezolano. El presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, dijo en su cuenta de Twitter que "el asesino fascista capriles se va a Colombia a rendirle cuentas y a recibir nuevas órdenes de su jefe el narcoparaco (Alvaro) uribe".

En tanto, Maduro, sin hacer alusión tácita al viaje de Capriles, sostuvo la víspera que "hay gente de la derecha venezolana viajando a países de América Latina y Estados Unidos para sabotear a la economía, para sabotear el abastecimiento, para contratar sicarios que vengan a matar gente en las ciudades principales".

Según Capriles, funcionarios de la Embajada de Caracas en Bogotá le hacen seguimientos durante sus visitas a Colombia, pero a renglón seguido indicó que no había que darle importancia "a lo que no tiene importancia".

Capriles sólo aceptó dos preguntas de los periodistas durante su intervención en el Congreso. Una de ellas tuvo relación con un eventual encuentro suyo con el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). "Esa es la pregunta que me hacen cada vez que yo vengo...: no está previsto reunirme con ningún expresidente de Colombia..., ni con el expresidente Uribe... ni con ninguno...", dijo.

Cuando habló de la situación de las instituciones de su país y, sobre todo, la de los medios de comunicación, el líder opositor enfatizó en que "no dejen a Venezuela sola, porque en Venezuela ocurren muchas cosas y nosotros estamos dando la lucha allí".

La de Colombia, precisó Capriles, es la primera de una serie de visitas que tiene previstas a otros países como Perú, Brasil y México. Hizo hincapié en que "yo vengo a Colombia para que se oiga la voz de millones de venezolanos... Yo hoy represento la mayoría de venezolanos, nosotros somos hoy la mayoría".

Sobre el proceso de paz que actualmente adelantan en Cuba el gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Capriles reiteró en entrevista radial que "lo que más le conviene al proceso de paz colombiano es un gobierno en Venezuela democrático, que no sea cómplice de ningún grupo irregular, que tenga una posición".

Los venezolanos, enfatizó, "somos defensores del proceso de paz en Colombia".

En tanto, el presidente del Congreso, senador Roy Barreras, consideró por teléfono que no creía "que a nadie le afecte escuchar la palabra de otro; de eso se trata y la democracia es un valor universal donde se privilegia la palabra sobre la violencia; de manera que bienvenidas las palabras de otros, incluyendo las de Capriles, y el parlamento colombiano es la casa de la democracia".

En igual sentido se pronunció el presidente de la Cámara, Augusto Posada, quien vía telefónica indicó que esperaba que no hubiese molestia en Venezuela por recibir a Capriles en Colombia.

En Lima, Perú, un grupo de ciudadanos venezolanos, apoyados por políticos peruanos, inició el miércoles una campaña para recolectar un millón de firmas que planean presentar a la Organización de Estados Americanos para pedirle que intervenga ante la situación política en Venezuela.

"Esta es una iniciativa del grupo Amigos de Venezuela y del Comando Simón Bolívar Exterior Perú. Hoy iniciamos (la recolección de firmas) en Per•, acá en Lima, pero lo vamos a extender no solamente por Perú sino por todas las Américas", dijo Paulina Facchin, coordinadora del Comando Simón Bolívar.

Facchin señaló que buscan que la OEA aplique a Venezuela los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana para situaciones de alteración del orden democrático en los países del continente.

Jorge del Castillo, del Partido Aprista peruano, declaró a la prensa que había que reunir el millón de firmas " y llevarlas el 5 de julio, que es el día nacional de Venezuela, a la sede de la OEA en Estados Unidos", sostuvo.