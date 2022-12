Capturado hombre que habría abusado y asesinado a hijo de su novia

En la sala 103-A de los juzgados de Paloquemao se realizó la audiencia de legalización de captura de Manuel Antonio Nova Cardozo, señalado por las autoridades de asesinar a un niño de dos años, hijo de su compañera sentimental en hechos registrados el pasado sábado.

Según el reporte de Medicina Legal, el pequeño fue sujetado con fuerza y ahogado en agua.

Tatiana Chocontá, madre de la víctima, dice no salir de su asombro. Mientras el Fiscal leía los hallazgos de la necropsia ella lloró y tuvo que salir de la audiencia.

Adicionalmente, la Fiscalía no descarta posible abuso sexual en contra del menor ya que está a la espera del resultado de los exámenes por parte de Medicina Legal.

“Que la justicia haga lo que tiene que hacer, que no salga nunca de la cárcel, que pague por lo que hizo”, reclamó Chocontá.

A Nova Cardozo le fue imputado el delito de homicidio agravado.