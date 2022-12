Capturados dos sospechosos de la masacre de cuatro niños en Caquetá

El director de la Policía Nacional informó a primeras horas de este domingo más detalles sobre la captura de los presuntos responsables de los homicidios.



Capturados por caso Caquetá habían enterrado moto que usaron para cometer crimen de los niños. pic.twitter.com/5BkavrPdJJ — General Palomino (@GeneralPalomino) February 15, 2015



La Policía arrestó a dos presuntos responsables del asesinato de cuatro hermanos menores de edad el pasado 3 de febrero en la ciudad de Florencia, departamento de Caquetá.

Gracias a quienes participaron en esta operación para honrar la memoria de los niños de Caquetá. pic.twitter.com/rmJIHldBSy — General Palomino (@GeneralPalomino) February 15, 2015

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó la detención de los dos presuntos asesinos de cuatro niños en Caquetá. A través de su cuenta de Twitter el mandatario escribió: "Capturado segundo responsable de crimen atroz contra niños en Caquetá. Felicitaciones a @PoliciaColombia y @FiscaliaCol”

Santos confirmó de esta forma la detención de dos de los hombres más buscados del país, a quien la policía pisaba los talones tras un intenso rastreo que duró varios días por estaciones de autobús y barrios populares de Florencia, capital del departamento de Caquetá, situado a 365 kilómetros al suroeste de Bogotá.

Según las investigaciones, el 5 de febrero, Cristopher Chávez, alias ‘el Desalmado’, y otro sujeto que no ha sido capturado, llegaron hasta la vivienda de los hermanos Vanegas Grimaldo, de 4, 10, 14 y 17 años, y los asesinaron con armas de fuego durante una matanza que incluyó el tiro de gracia a los pequeños.

Los detenidos habrían cometido el crimen por encargo de un tercero con el que el padre de las victimas estaba enfrentado por un tema de tierras. Chávez, de 42 años, tiene antecedentes penales y ya fue encarcelado por homicidio. Los dos presuntos autores materiales serán llevados a la sede de la Fiscalía en Florencia, Caquetá. El día de la masacre los padres de los cuatro niños se libraron de morir ya que habían viajado a Florencia para matricular a los menores en el colegio y al no encontrarlos abrieron fuego contra los niños.

La masacre conmocionó a Colombia y ha tenido en vilo al país desde hace 9 días. Incluso el presidente Juan Manuel Santos se puso al frente del caso cuando ordenó a sus jefes policiales viajar a la zona y les dio de plazo hasta el domingo para la captura de los culpables.

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 29.000 dólares para quienes entregaran información que permitiera ubicar a los autores intelectuales y materiales del homicidio. Según el jurista Jaime Granados de ser hallados culpables, los detenidos podrían enfrentar una pena de hasta 60 años de cárcel. El lunes pasado unos 10.000 habitantes de Florencia marcharon por sus principales calles para protestar por el asesinato.

La directora del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, calificó de "miserables criminales" a los autores de la matanza y pidió para ellos todo el peso de la ley.

Según cifras del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hace dos años fueron asesinados en el país 1.155 menores, sin contar los que fueron víctimas de lesiones. Aún no se conoce la cifra oficial de 2014.