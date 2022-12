Capturados tres integrantes de la Policía por cobros extorsivos en Buenaventura

La Policía del Valle del Cauca capturó a varios integrantes de su propia institución que participaban en cobros extorsivos a comerciantes de Buenaventura.

Tres uniformados fueron capturados por el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía del Valle del Cauca, quien aseguró que después de varios meses de investigación y de análisis de pruebas se capturaron por el delito de concusión.

“Por pedirle dinero a la ciudadanía, específicamente a un comerciante que le pedían una suma por dejarle abrir su establecimiento hasta altas horas de la noche. Ese no es el proceder del policía por lo tanto fueron judicializados y capturados”, afirmó el oficial.

Asimismo, agregó que otro funcionario de la Sijín le estaba pidiendo dinero a un delincuente para ayudarle en una investigación judicial. "Estos son hechos lamentables para la institución, pero no vamos a permitirlo”, enfatizó.

Según el coronel Murillo, estas actividades hacen parte de la depuración de la institución para capturar a sujetos que no merecen llamarse policías.