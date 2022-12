Capturan a alias Ómar, cabecilla de las Farc en el oriente antioqueño

El Ejército capturó a tres integrantes del Frente Móvil Mario Vélez de las Farc en la vereda El Porvenir del municipio de San Francisco, oriente antioqueño.

Entre ellos alias Ómar o Cuñado, quien era el segundo cabecilla al mando del mencionado frente guerrillero y el cual había sido designado por el Bloque Noroccidental de las Farc para retomar lo que alias Henry estaba tratando de hacer en el oriente del departamento de Antioquia y norte del departamento de Caldas, al momento de ser neutralizado por el Ejército a principios de julio del presente año.

Al momento de su captura estaba acompañado por alias Cancharina y alias Jhon, cabecillas de comisión. Estas tres personas no solo tenían la responsabilidad de retomar las actividades subversivas que habían sido encomendadas a alias Henry, al igual que hacer constante inteligencia no solo del terreno sino también de los movimientos de las tropas del Ejército en ese sector.

Jairo Alirio Puerta Peña, alias Omar o Cuñado, tiene 50 años de edad y llevaba más de 30 años perteneciendo a las Farc. Este hombre, oriundo del municipio de Turbo, Urabá antioqueño, tiene dos órdenes de captura vigentes en su contra por el delito de rebelíon.

Además es uno de los presuntos partícipes de la masacre de Alto del Oso, hechos ocurridos en Apartadó el 23 de agosto de 1996, cuando integraba las filas del Frente 5 de las Farc. También es uno de los presuntos autores tanto materiales como intelectuales de la masacre de Bojayá, Chocó, el 3 de mayo de 2002, en la que 108 personas murieron; además de participar en la acción terrorista el 20 de noviembre del año 2000, día en el que las Farc derribaron en Dabeiba un helicóptero con 53 militares a bordo.

A estos tres individuos además, en el momento de su captura, les fueron incautados cuatro fusiles, doce proveedores para fusil, dos armas cortas, dos granadas de fragmentación, cuatro computadores portátiles, 12 usb, elementos necesarios para fabricar artefactos explosivos improvisados, dos radios de comunicación, seis celulares, ocho sim cards, diez agendas con información de la estructura del Frente Móvil Mario Vélez, ocho arrobas de comida no perecedera, más de un millón de pesos en efectivo y abundante munición.

Tanto los tres capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización.