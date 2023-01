Capturan a conductor acusado de ser un violador en serie en Madrid, Cundinamarca

La Fiscalía atrapó a un hombre señalado de haber abusado sexualmente de, al menos, seis mujeres a las que les ofrecía ayuda.

El sujeto, conductor de una empresa en el municipio de Madrid, se ganaba la confianza de sus víctimas al brindarles un aventón en su automotor para acercarlas a que tomaran el transporte hacia sus casas y luego abusaba de ellas.

Los hechos habrían sucedido en una vía destapada de Madrid, por donde a diario caminan decenas de mujeres que se dirigen a sus trabajos o que van de regreso al hogar.

Esa situación era aprovechada por el hombre, quien observaba a su víctima, frenaba y le hablaba.

"Me dijo que él me acercaba hasta donde yo quisiera, hasta donde yo le dijera y yo le dije que bueno”, recordó una de las víctimas.

Luego, el sujeto atacaba a su víctima.

"Paró el camión y me empezó a forcejear, a asfixiar delante de mi niña", describió la mujer.

La Fiscalía recibió seis denuncias similares por violación, en hechos ocurridos en el mismo lugar, entre ellas la de una menor de edad que iba para el colegio.

"Al momento que se sube, de una vez aseguró las puertas del vehículo y se le declaró, que quería estar con ella", contó el padre de la menor de edad.

Luego de recopilar pruebas y hablar con las víctimas, la investigación determinó que el responsable no tenía una de sus manos lo que permitió su identificación y su captura. El hombre no aceptó cargos, pero fue enviado por un juez de control de garantías a la cárcel Modelo de Bogotá.