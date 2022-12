Capturan a enfermero señalado de abusar de una niña de 13 años

Carlos Andrés Sánchez habría seguido a su víctima desde agosto, cuando la vio en el Hospital La Samaritana de Zipaquirá, y la violó el 29 de enero pasado.

"Cuando me faltaba como media cuadra para llegar vi que salía un señor vestido de blanco, de enfermero, de mi casa, y pues ahí me alarmé y traté de correr a mirar y entré y vi a mi hija vuelta nada", relató la madre de la menor, quien la trasladó al mismo hospital donde trabajaba el victimario.

El médico que la valoró “dijo que la niña no tenía absolutamente nada, que ella no había tenido ninguna agresión sexual ni violación, nada, que la niña estaba normal”, recuerda.

Sin embargo, el dictamen de Medicina Legal comprueba que sí hubo acceso carnal violento. Las directivas del hospital, por su parte, señalaron que actuaron oportunamente y no favorecieron al enfermero Sánchez.

"Nosotros cumplimos con no contratar a este camillero, quien ya estaba implicado en este proceso, nosotros de inmediato tomamos las medidas del caso y lo dejamos en manos de las autoridades”, manifestó el gerente de La Samaritana, doctor Édgar Rey.

La Fiscalía investiga si hubo una obstrucción a la justicia por parte del personal médico del hospital, mientras que la familia de la víctima teme que le den prisión domiciliaria por las condiciones de hacinamiento en las celdas de paso de la Sijín y en la cárcel municipal.