Capturan a fiscal de la JEP por supuestamente recibir dinero para incidir en extradición de Santrich

Fiscalía afirma que a Carlos J. Bermeo y otras cuatro personas, incluida el exsenador Luis Alberto Gil, les entregaron 500 mil dólares. La JEP responde.

Los operativos para la captura de Luis Orlando Villamizar, Yamid Prieto, Ana Cristina Solarte, Carlos Julián Bermeo y Luis Alberto Gil, se adelantaron en dos hoteles del norte de Bogotá.



#ATENCIÓN capturado fiscal Carlos J. Bermeo de JEP junto con 4 personas más incluido el exsenador Luis A. Gil, en operativo adelantado en 2 hoteles norte de Btá., en momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 1, 2019



La tarifa completa por incidir en el proceso sería de dos millones de dólares.

Respuesta de la JEP

Una vez conocida la noticia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un comunicado en el que explica que fiscal Bermeo pertenece a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y que esta dependencia no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición.

Recalcó la JEP que “en el proceso de Seuxis Paucias Hernández (Santrich) la UIA no desempeña ningún rol” y que la UIA “funciona de manera autónoma de la JEP, la cual no tiene ninguna injerencia en la escogencia de sus funcionarios”.