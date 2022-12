Capturan a hombre en Barranquilla por realizar actos obscenos en bus de Transmetro

Al parecer exhibió sus genitales frente a una pasajera y le hizo insinuaciones de tipo sexual. Hace un año fue detenido por el mismo delito.

Pasajeras aseguran que estas situaciones en el sistema Transmetro son frecuentes, pero dicen que temen denunciar ante las autoridades.

Los abusadores aprovechan buses congestionados para acosar a las mujeres que van de pie. “Se pegan demasiado y hacen creer que es porque está lleno”, dijo una víctima.

Otra afectada aseguró que en una oportunidad le reclamó al agresor y este se hizo el indignado. “Le dije que me respetara, que no me hiciera eso, y tuvo el descaro de ponerse bravo”, narró la joven.

El comandante operativo de la Policía en Barranquilla, coronel Harold Barrera, dio detalles del caso registrado en las últimas horas:

“Sucedió en un articulado de Transmetro. Una mujer denuncia que minutos antes había sido ultrajada por el señor, quien le exhibe las partes nobles y hace ademanes, por lo cual ella denuncia”, declaró el alto oficial.

Este año ya son 12 las personas capturadas en Barranquilla bajo la acusación de injuria por vías de hecho, dos de ellas por hechos registrados en el sistema Transmetro.