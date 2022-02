Capturan a hombre que presuntamente drogaba a sus víctimas para abusar de ellas y robarlas

Para la Fiscalía, un sujeto conocido como 'el Enfermero' sería el responsable de un caso de hurto en Yopal y de acceso carnal violento con persona en estado de indefensión en Villavicencio. De acuerdo con los investigadores, el hombre drogaba a sus víctimas para cometer los crímenes.

“Uno de los casos ocurrió en Villavicencio, donde, al parecer, el procesado llegó supuestamente a la casa de la víctima a comprar un animal de compañía, pero habría aprovechado la situación para suministrarle escopolamina, robarle joyas, ropa, bolsos monedas de plata, figuras de conexión y dinero en efectivo”, indicó el director encargado de la Fiscalías en el Meta, Fernando Aya Galeano.

El presunto delincuente también contactaba a sus víctimas a través de una red social para encuentros íntimos con personas del mismo sexo. En el allanamiento a su vivienda, ubicada en Bogotá, la Fiscalía encontró 18 maletines, por lo que las víctimas podrían ser más.

“Esta persona fue asegurada por los delitos de hurto calificado y acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. El procesado aceptó su responsabilidad en el delito de hurto”, agregó el fiscal Aya Galeano.

Una de las víctimas narró que ‘el Enfermero’, luego de ganarse su confianza, le dio una galleta y un jugo, pero después no recuerda lo que sucedió.

“Me desperté como a las tres de la mañana, estaba en mi cama, todas las luces de mi apartamento estaban prendidas, no me podía parar y estaba bocabajo”, declaró esta víctima.

Se presume que el procesado hace parte de una banda que utiliza este modus operandi en todo Colombia.